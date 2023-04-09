وزيرا التعليم والثقافة يحضران غدا فقرات فنية بإحدى مدارس القاهرة لاكتشاف الموهوبين

كتب محمود طه حسين

يزور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة غدا الإثنين، حيث يشهد الوزيران خلال الزيارة عددا من الفقرات الفنية والمسرحية التي تم تنظيمها بمسرح المدرسة ويشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالادارات التعليمية المختلفة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.