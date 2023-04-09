اليوم السابع
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الرى تعلن حالة الطوارئ لاستقبال موسم الصيف

الأحد، 09 أبريل 2023 09:37 ص
الرى تعلن حالة الطوارئ لاستقبال موسم الصيف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت ــ أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.
 
واستعرض سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع.
 
ووجه سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لإنهائها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه.
 
كما استعرض الدكتور سويلم تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، حيث وجه سويلم بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات.
 
وشدد سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.
 

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وزارة الرى

الاحتياجات المائية

الترع



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