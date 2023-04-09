تعرف على أماكن وأسماء مساجد الاعتكاف فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إنه بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية، تجهيز عدد من مساجد المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، لأداء صلاة التهجد بها والاعتكاف في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وذلك طبقا لشروط الاعتكاف التى حددتها وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ان أسماء المساجد المسموح ب الاعتكاف فيها بالإسماعيلية و ومراكز ومدن وقرى المحافظة هى.

في مدينة الإسماعيلية، أعلنت «الأوقاف»، أسماء 10 مساجد مسموح بالاعتكاف فيها، وهي:

1- مسجد ابو بكر الصديق بمنطقة الافرنج.

2- مسجد الإسماعيلي بمنطقة عرايشية مصر.

3- مسجد الحفني أمام المقابر.

4- مسجد الصالحين أمام الموقف الجديد

5- مسجد السلام في حي السلام.

6- مسجد الشيخ زايد في الشيخ زايد.

7- مسجد بدر في حي السلام.

8- مسجد الرضوان خلف ديوان محافظة الإسماعيلية.

9- مسجد التوحيد في قرية أبو عطوة.

10- مسجد النور الملاحي في منطقة أرض الجمعيات.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، أعلنت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية ، أسماء 6 مساجد هى

1- مسجد كفر الشيخ عطية.

2- مسجد الرحمن الإماراتي في حي السلام.

3- مسجد الشيخ شريف في منطقة الحمادة.

4- مسجد محمد علي في تل البلد.

5- مسجد الشيخ لطفي في القرين.

6- مسجد التوحيد سعفان في منطقة البعالوة.

وفي مركز و مدينة فايد، أعلنت مديرية الأوقاف عن أسماء 7 مساجد مسموح الاعتكاف بها في المراكز والقرى التابعة لها، وهي:

1- مسجد عمر بن الخطاب في فايد.

2- مسجد عبد المنعم رياض في فايد.

3- مسجد الإسراء في سرابيوم.

4- مسجد المجمع الإسلامي في سرابيوم.

5- مسجد الرحمة في سرابيوم.

6- مسجد أبو عرفة في قرية الضبعية.

7- مسجد القرية في سرابيوم.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب.، أعلنت الأوقاف، أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها، وهي:

1- المسجد الكبير في القنطرة غرب.

2- مسجد السلام في القنطرة غرب.

3- مسجد النور في القنطرة غرب.

4- مسجد التقوى في القنطرة غرب.

5- مسجد الرياح الكبير في قرية الرياح.

6- مسجد أبو المعاطي في قرية أبو خليفة.

7- مسجد التقوى في الكيلو 11.

8- مسجد عباد الرحمن في الكيلو 11.

9- مسجد بر الوالدين في الكيلو 11.

10- مسجد السلام في كيلو 17.

11- مسجد ضيوف الرحمن في أبو خليفة.

12- مسجد الرحمن شهدي في أبو خليفة.

13- مسجد العمارات في القنطرة غرب.

14- مسجد القدس في كيلو 17.

وفى مركز ومدينة ابوصوير أعلنت مديرية أوقاف الاسماعيلية عن أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها وهي:

1- مسجد الرحمة في أبو صوير المحطة.

2- مسجد نور الإسلام في أبو صوير المحطة.

3- مسجد التوفيق في المستقبل.

4- مسجد فاطمة بكر في المستقبل.

5- مسجد الهداية في الواصفية.

6- مسجد عمر بن عبد العزيز بعزبة علي عيد.

7- مسجد الاسراء في أبو عياد.

8- مسجد الصفا في رفلة.

9- مسجد الرحمن في العالي.

10- مسجد الرحمة في أبو جريش.

11- مسجد التعاون في الوراورة.

12- مسجد عبد الرحمن في أبو عياد.

13- مسجد الرحمة في الصولي.

14- مسجد النور على الطريق الصحراوي.

15- مسجد الرحمن في أبو شامية

16- مسجد عيد السلام مطرود في أبو صوير البلد

17- مسجد التقوي الوني في عزبة الوني

15- مسجد الحاج حسين في أبو صوير المحطة.

16- مسجد أبو مطرود في الواصفية.

17- مسجد الكويتي في العالي.

18- مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة 6 أكتوبر.

19- مسجد الرحمن علي الطريق الصحراوي.

20- مسجد الرحمن في أبو دهشان.

21- مسجد النور في المستقبل.

22- مسجد الهدي في الفولي.

23- مسجد النور المحمدي في العالي.

24- مسجد الحامدين في جمعية العاشر.

25- مسجد آل ياسين علي الطريق الصحراوي.

26- مسجد فجر الإسلام في الواصفية.

27- مسجد فجر الإسلام في الواصفية.

28- مسجد إبراهيم الدسوقي في الواصفية.

29- مسجد الهدي في السلام.

30- مسجد الرحمن في فارس.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق اعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في القنطرة شرق وهى

1- المسجد الكبير في القنطرة شرق.

2- المسجد العادل في القنطرة شرق.

3- مسجد التوحيد في القنطرة شرق.

4- مسجد الخلفاء الراشدين في المدينة الجديدة.

5- مسجد سيد المرسلين في المدينة الجديدة.

6- مسجد السلكاوي في المدينة الجديدة.

7- مسجد العبور في قرية العبور.

8- مسجد عمر بن الخطاب في قرية الأبطال.

وفى مركز ومدينة القصاصين اعلنت أوقاف الإسماعيلية عن أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في القصاصين وهى

1- مسجد السلام في القصاصين.

2- مسجد العهدة في السلام.

3- مسجد الهوانية في الشروق.

4- مسجد الخلفاء الراشدين في الشروق.

5- مسجد الصفا الكوع في الوادي الأخضر.

6- مسجد ناصر القصاصين في القصاصين.

7- مسجد الهدى في الهبل بالمحسمة.

8- مسجد الجبار في المحسمة.

9- مسجد السويدات

10- مسجد الوابورات في قرية الوابورات.

11- مسجد الرحمة الكبير في عزبة المرزوقية.