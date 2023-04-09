84 مسجدا مخصصا للاعتكاف بأنحاء محافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط، أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم، وعددها 84 مسجدا على مستوى المحافظة.

وأكدت مديرية الأوقاف على جميع المعتكفين، مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن يكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

وأشارت إلى أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

وحظرت حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا - أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.