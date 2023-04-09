اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 12:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التين الشوكى يحول صحراء المنيا لـ"جنة خضراء".. والمزارعون: نصدره للدول العربية

الأحد، 09 أبريل 2023 12:00 ص
التين الشوكى يحول صحراء المنيا لـ"جنة خضراء".. والمزارعون: نصدره للدول العربية زراعة التين
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبهرك أنواع الزراعات عندما تسير على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، وتتعجب كيف تحولت تلك المساحات الشاسعة من الأرض الصفراء إلى جنة خضراء تتنوع فيها الزراعات بين الطماطم والبطيخ والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والفول الصويا.

بأيدى أبناء المنيا تحقق الحلم فى زراعات متنوعة وغزو الصحراء وتكوين كتل سكانية جديدة بها كافة الخدمات ومن بين الزراعات زراعة محصول التين الشوكى الذى يتم تصديره للدول العرببة

وقال عبد الرحمن حسنى خليفة أحد المزارعين للتين الشوكى:" بدأت زراعة التين الشوكى وكان عمرى 10سنوات مع والدى وعندما بدأت تحمل المسؤلية وأصبحت شابا، بدأت بزراعة التين الشوكى، وأقوم بتصديره للدول العربية، خاصة أن التين الشوكى من الفواكه المطلوبة فى السوق الخارجى والداخلى، وأزرع مساحات كبيرة منها، مساحة أمتلكها وأخرى أستأجرها. "

وأضاف أن التين الشوكى من المحاصيل المعمرة فى الأرض، ويبدا الطرح والإثمار بعد عامين من زراعته، وهو محصول جيد جدا فى الأرض الصحراوية وتكلفته بالقياس لمحاصيل أخرى تكلفة قليلة، وإنتاجية الفدان عالية جدا، مع الرعاية،  موضحا :" إذا قام المزارع برعاية المحصول بشكل جيد سوف يجنى منه محصول عالى الجوده "

ولفت عبد الرحمن قائلا:" بداية موسم الحصاد فى شهر يونيو .. والمحصول الان فى مرحلة تكوين المياه، بعد تساقط الأزهار، خاصة أن التين الشوكى يبدأ بالإزهار ثم يسقط هذا الزهر ويبدا المحصول فى مرحلة تجميع المياه داخل التين

وقال أن التين الشوكى عليه طلب كبير فى السوق العربية لكن بمواصفات معينه فلا يمكن تصدير التين الناضج بشكل قوى لكن نعمل على تجميع التين بمواصفات التصدير، خاصة أن المساحة المزروعة من التين بدأت فى التوسع لتشمل مراكز كثيرة بعد أن كانت تتركز فى مركز سمالوط ومطاى فى شمال محافظة المنيا، لتنتشر زراعة التين الشوكى بمختلف المراكز

 

 

 


التين الشوكى

محصول التبن الشوكى

زراعة التين الشوكى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة