مدير عام بيطرى كفر الشيخ: الانتهاء من تطوير 3 مجازر بتكلفة 100 مليون جنيه

وأضاف بشار لـ"اليوم السابع": لدينا 16 مجزرا، وجاري تطوير 3 مجازر "بلطيم ودسوق وبيلا" بتكلفة 100 مليون جنيه حتى الآن، وهي مجازر نصف آلي متطورة بها، صندوق ذبح وسلخ آلي وتجويف، وماكينات للتبريد وحفظ اللحوم، وإنشاء مبنى إداري جديد في كل مجزر من ال3 مجازر، في انتظار التشغيل، فتم الانتهاء منها بنسبة 95%، للحرص على مذبوحات ذات جودة عالية، وتدوير المخلفات من مخلفات الذبح باعادة استخدام مخلفات عمليات الذبح، لاستخدامها في البيوجاز وصناعة الاعلاف.