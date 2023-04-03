نشاط مكثف لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر مارس الماضي، بجهودٍ كبيرةٍ؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

ففي مجال الصحة العامة والمجازر والرقابة على المذبوحات، بلغت عدد المذبوحات في مجازر الدواجن 1206359 وبلغت أعداد الدواجن الصالحة للاستخدام1193643.

وفي مجازر اللحوم، بلغت أعداد المذبوحات، 2145 عجل بقري في 9 مجازر، 404 عجول جاموسي، 74 رأس ضأن، 18 رأس جمال، 3 رؤوس أبقار، و3رؤوس جاموس، راسين ماعز ليكون الإجمالي 2649.

وفي مجال إدارة التلقيح الصناعي، بلغت أعداد إناث البقر المتابعة 116.227 إيجابي، و61 حمل إناث جاموس و32 إيجابي ولادات، 18أبقار، 5جاموس.

وعلى جانبٍ آخر، قامت مديرية الطب البيطري بعقد عدة ندوات إرشادية على مستوي المحافظة، وعدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية لإرشاد المواطنين.

وأيضًا قامت المديرية بالاشتراك مع عدة جهات لتدريب الأطباء داخل وخارج المحافظة.