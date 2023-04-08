لو بتعانى من جفاف العين والاكتئاب.. خليك فى أوميجا 3 واحصد فوائده

كتبت ميرفت رشاد

هناك نوع واحد من الدهون يحتاج كل شخص تقريبًا لتناوله كثيرًا، وهو دهون أوميجا 3 تشتهر بصحة القلب والدماغ، وهي تقوم بالكثير من الأشياء الرائعة لجسمك، مثل الحفاظ على قوة جهاز المناعة ودعم الصحة البصرية والهرمونية والإنجابية، وإليك الفوائد الصحية لتناولها يوميًا، وفقًا لما نشره موقع "eatingwell".

ماذا يحدث عند تناول أوميجا 3 كل يوم

توجد أوميجا 3 في كل خلية في جسمك ، وتعمل بجد للحفاظ على صحتك ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، وإليك بعض الفوائد الصحية الرئيسية لأوميجا 3.

يقلل من مخاطر النوبات القلبية

بالإضافة إلى خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية ، قد تمنع أوميجا 3 أيضًا الجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية.

يحسن وظائف دماغك

يتكون دماغك من 60٪ دهون تقريبًا ، و 10٪ إلى 20٪ من تلك الدهون عبارة عن حمض DHA ، وفقًا لبحث علمى نشر في مجلة Nutrients ، يقوي الأغشية الحساسة التي تحمي خلايا دماغك ، مما يجعلها ضرورية للصحة الإدراكية قصيرة وطويلة المدى .

يحميك من الاكتئاب

تعتبر الدراسات حول قدرة أوميجا 3 على محاربة الاكتئاب مشجعة ولكنها غير متسقة إلى حد ما ، فقد وجدت بعض الأبحاث، مثل مراجعة عام 2019 في الطب النفسي الانتقالي ، أن جرعة تصل إلى 1 جرام من أوميجا 3 يوميًا يمكن أن تحسن أعراض الاكتئاب.

تدعم رؤيتك

هناك أخبار سارة إذا كنت من بين 14٪ من الأشخاص الذين يعانون من جفاف العيون ،وفقًا للتحليل التلوي لعام 2019 المنشور في Nutrients، يكشف البحث أن DHA قد يروض الالتهاب الذي يسبب الجفاف ويعزز إنتاج الدموع من أجل ترطيب أفضل، هناك أيضًا بحث محدود مفاده أن مكملات أوميجا 3 قد تبطئ تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تعزيز الحمل الصحي

إن EPA و DH من الأسماك مهمان لصحة دماغ الأم وقلبها،كما أنها تدعم النمو الطبيعي لدماغ الطفل ، والذي يتسارع بسرعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ، فإن تناول أوميجا 3 من الطعام أو المكملات الغذائية قد يقلل من خطر تعرض المرأة للولادة المبكرة وإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة.

الجرعة

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن تناول ما يصل إلى 5000 مجم يوميًا يعد آمنًا.

متى تحتاج إلى تناول أوميجا 3؟

يمكن تناوله في أي وقت ، ولكن تناول المكملات الغذائية مع وجبة تحتوي على الدهون يساعد على زيادة امتصاص أوميجا 3 بشكل أكبر.