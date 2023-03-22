الأظافر الهشة وجفاف الجلد علامتان على نقص أوميجا 3

كتبت فاطمة خليل

بينما تتطلب أجسامنا مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى للبقاء بصحة جيدة، فليس من الممكن دائمًا تلبية المستويات المطلوبة، خاصة إذا كنت لا تولى اهتمامًا بنظامك الغذائى فهذا يؤدى إلى نقص بعض العناصر يرافقه أعراض مقلقة، وأحد هذه المشاكل هو نقص أوميجا 3، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات التى قد تشير إلى نقص أوميجا 3 فى جسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يحتاج الجسم إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية لإنتاج الهرمونات المنظمة لتخثر الدم، وكذلك تقلص واسترخاء جدران الشرايين التى تضخ الدم.

يساعد EPA وDHA الموجودان فى أوميجا 3 أيضًا فى الوظيفة الإدراكية وصحة الجلد والرؤية، وفيما يلى بعض العلامات التى قد تشير إلى نقص أوميجا 3 فى جسمك.



الأظافر الهشة وجفاف الجلد

تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 بشرتك على امتصاص العناصر الغذائية الصحية والتخلص من النفايات الضارة، ويمكن أن يؤدى نقص هذه الدهون الصحية إلى جفاف الجلد وكذلك الطفح الجلدى، وقد يكون لديك أيضًا فروة رأس متقشرة ومثيرة للحكة.

يمكن أن تكون الأظافر الجافة والمكسورة والهشة أيضًا من أعراض نقص أوميجا 3، حيث إن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لتقليل الالتهاب فى الظفر.



تساقط الشعر تعتبر دهون أوميجا 3 ضرورية لتغذية خصلات شعرك ودعم الشعر الكثيف، ويمكن أن يؤدى النقص إلى تساقط الشعر بسبب خلايا الجلد وبصيلات الشعر التى تعانى من نقص التغذية. ضعف التركيز يمكن أن يؤدى نقص دهون أوميجا 3 إلى الاإصابة بضعف التركيز والتعب العام. يمكن أن يؤدى نقص دهون أوميجا 3 إلى الاإصابة بضعف التركيز والتعب العام.



مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة ضرورية للحفاظ على صحة قلبك، ووفقًا للخبراء فإن نقص أوميجا 3 قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضًا على خفض مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم، والتى يمكن أن تعرضك المستويات المرتفعة منها لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية تتضمن بعض الأطعمة التى يمكنك تناولها لزيادة استهلاكك لأحماض أوميجا 3 الدهنية ما يلى.. زيوت نباتية وبذور الكتان وبذور الشيا والسبانخ والجوز. وتعتبر المأكولات البحرية أيضًا مصدرًا رائعًا لـ أوميجا 3 مثل السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة؛ وبعض المحار مثل المحار وبلح البحر.