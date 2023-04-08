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ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه

السبت، 08 أبريل 2023 01:00 ص
ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.7%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.9%.
 
وحلت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.042 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 748 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 734.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 707.4 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 585.8 مليون جنيه بنسبة 4.2%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 555 مليون جنيه، 547.9 مليون جنيه، بنسبة 4%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.
 

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