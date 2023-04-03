ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.."هيرميس للوساطة" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تداول بلغت 28.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 25.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 19.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 11.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 11.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 9.9 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 9.7 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 9.1 مليار جنيه، 8.3 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، 2.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 12.47%، ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 10.29% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.