ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى مارس.."هيرميس" تنفذ تداولات بـ8 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر مارس الماضي، بقيمة تداول بلغت 8 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 9.6%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 3.1 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.9 مليار جنيه، 2.7 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.