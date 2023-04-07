"قدرة فول الخير" مبادرة لتوزيع الفول مجانا طوال شهر رمضان بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

خلال شهر رمضان المبارك يسعى كل شاب لعمل الخير بطريقته الخاصة، منهم من يقوم بتجهيز شنط وكراتين رمضان، وآخرون يقومون بتوزيع الوجبات والبلح والعصائر خلال وقت الإفطار، وغيرها من الأفكار الرمضانية لنيل الثواب والبركات خلال الشهر الكريم، أما فى محافظة الأقصر فقد انطلق عدد من الشباب بمدينة إسنا فى عمل فكرة مختلفة بطريقتهم الخاصة تكون مفيدة أكثر للجميع، وهى "قدرة فول الخير" لتوزيع الفول الطازج يومياً بالمجان طوال الشهر الكريم.

ووسط أجواء من الفرحة والسعادة يقوم عدد من شباب مدينة إسنا بتوزيع الفول على أهالى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً، للمساهمة فى رسم البهجة والفرحة وإدخال السرور على وجوه الصائمين خلال الشهر الكريم، ويساهمون بتلك الفكرة فى رفع العبء على الأكثر احتياجاً من مصاريف الشهر الكريم، بجانب غرس وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعى، والتفاعل الإيجابى بين أبناء المجتمع بكل شرائحه.

وفى هذا الصدد يقول الشاب مصطفى الصياد شيبة ابن مدينة إسنا ومؤسس المبادرة، إنهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، قرروا التطوع ورسم البهجة والسعادة على وجوه الصائمين، من خلال توزيع "فول المدمس"، وتحدث لأول مرة داخل محافظة الأقصر بشكل عام ومدينة إسنا بشكل خاص، موضحاً أنهم فى بداية الأمر فكروا فى توفير الفول مجفف وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجاً، لكن لاحظوا أن بعض المواطنين ليس لديهم مقدرة فى أسعار أنابيب البوتاجاز، تحديداً مع ارتفاع أسعار الوقود والفول فى الآوانة الأخيرة، ما دفعهم باستكمال الثواب إلى النهاية.

ويضيف الشاب مصطفى الصياد، لـ"اليوم السابع"، أنه فى بداية الأمر تواصل مع المتطوعين من شباب المدينة وأهل الخير، وقرروا بتوفير التكلفة كاملة لشراء أنابيب البوتاجاز والفول والمخلل والأكياس وجميع المستلزمات التى تساعدهم فى فكرة قدرة فول الخير، حيث إن تكلفة تلك المستلزمات منذ مطلع شهر رمضان المبارك حتى منتصف الشهر الكريم تزيد عن 3000 جنيه وأكثر، ويتم توزيع الفول والمخلل يومياً بالمجان قبل الفطار وبعد الفطار، حيث إن بعض الأسر تقوم بوضع وجبة الفول على طاولة الإفطار والبعض الآخر يفضل تناول الفول فى السحور فقط، مشدداً على أن بعض الأهالى داخل القرى والنجوع يرفضون أخذ الفول لأن لديهم مقدرة ويفضلون توفيرها للأسر الأكثر إحتياجاً، مشيراً إلى أن يتم توزيع الفول على حسب أفراد الأسرة.

وجدير بالذكر أن طبق الفول يعتبر من الأطباق الرئيسية لأهالى قرى ونجوع الأقصر ومصر خلال الشهر الكريم، فهو الطبق الذى يعطى الطاقة على الصيام طوال النهار، ويعطى الطاقة فى الإفطار بعد يوم طويل من عدم الأكل والشرب، فلا يخلو وقت الإفطار والسحور خصوصاً من طبق الفول، والذى يعد الوجبة الرئيسية فى البيوت المصرية، رغم كل الأصناف الأخرى وتلك الأصناف يمكن أن تتبدل ما عدا الفول فهو الطبق الرئيسى الذى يظل ثابت على مدار الشهر الكريم.



إقبال-الأطفال-والأهالى-على-قدرة-فول-الخير-بالمجان-فى-إسنا



الشباب-خلال-توزيع-الفول-فى-نهار-رمضان-بالمجان



الشباب-يجوبون-شوارع-إسنا-بقدرة-فول-الخير



توزيع-الفول-بالمجان-فى-شوارع-إسنا



توزيع-الفول-من-القدرة-المجانية-للجميع-جنوب-الأقصر



جانب-من-تقديم-الفول-بالمجان-فى-قرى-إسنا



سعادة-الشباب-بفكرتهم-قدرة-فول-الخير-بالمجان-للجميع



سعادة-الشباب-خلال-فكرتهم-قدرة-فول-الخير



شباب-بالأقصر-يشاركون-فى-خيرات-رمضان-بقدرة-فول-الخير-بالمجان



شباب-بالأقصر-يشاركون-فى-خيرات-رمضان-على-طريقتهم



فرحة-الأطفال-بالفول-المجانى-فى-شهر-رمضان