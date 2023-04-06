خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": التنظيمات الفلسطينية فى لبنان تملك صواريخ

كتب أحمد عرفة

قال العميد طارق سكرية ، الخبير العسكرى، إن الأخبار فى لبنان تقول إنه تم إطلاق 100 صاروخ على مستوطنات شمال إسرائيل.

وأضاف سكرية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اجتماعًا أمنيًا من جانب نتنياهو لبحث الأمر، متابعًا: "جميع التنظيمات الفلسطينية موجودة في لبنان، بما فيها فتح وحماس، وجميعها تملك صواريخ".

وأشار الخبير العسكري إلى أن إطلاق 100 صاروخ من لبنان على المستوطنات الإسرائيلية يعتبر رد فعل على اقتحام المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن القبة الحديدية لا تستطيع إسقاط جميع الصواريخ، متابعًا: "نسبة تصدي القبة الحديدية للصواريخ حوالي 90% أي أن هناك صواريخ لا تستطيع التصدي لها".