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اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم /الخميس/، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلى "صواريخ أطلقت من لبنان".

وقالت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن طائرات حربية إسرائيلية تحلق في الأجواء على الحدود مع لبنان. ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو خسائر نتيجة إطلاق الصواريخ، غير أنه تم الطلب من السكان في منطقة "نهاريا" وجميع المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ المحصنة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن صافرات الإنذار لم تتوقف عن التحذير من إطلاق صواريخ في مناطق الجليل الأعلى التي جرى اعتراض العديد منها في سمائها.

وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي،عصر اليوم الخميس، على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، بقصف عدة مواقع جنوب مدينة "صور" اللبنانية .



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وسكان في شمال إسرائيل إن ما يصل إلى 100 صاروخ أطلقوا من لبنان في غضون 20 دقيقة أو أقل.



واعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إطلاق الصواريخ هو التصعيد الأكبر منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.



وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُجري تقييمًا أمنيا مع قادة الجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية عن غلق المجال الجوي من "حيفا" وحتى الحدود مع لبنان .