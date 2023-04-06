وقالت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن طائرات حربية إسرائيلية تحلق في الأجواء على الحدود مع لبنان. ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو خسائر نتيجة إطلاق الصواريخ، غير أنه تم الطلب من السكان في منطقة "نهاريا" وجميع المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ المحصنة. 


وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن صافرات الإنذار لم تتوقف عن التحذير من إطلاق صواريخ في مناطق الجليل الأعلى التي جرى اعتراض العديد منها في سمائها. 