قتل مسلح 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في جنوب البرازيل في هجوم بسلاح أبيض استهدف دار حضانة في مدينة بلوميناو، بحسب ما أعلن مصدر في الحكومة المحلية.
إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية في العالم
نقل رئيس الحكومة الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة فى القلب، حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال، اليوم الأربعاء.
أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز بدفع أتعاب قانونية لمحامي ترامب بعد ساعات من مثول الرئيس السابق أمام محكمة في مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.
استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أولى رحلاته القادمة من أربيل العراقية، وذلك فى إطار قرار استئناف الرحلات الجوية بين السعودية والعراق.
انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي
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