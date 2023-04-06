وكالات

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قتل مسلح 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في جنوب البرازيل في هجوم بسلاح أبيض استهدف دار حضانة في مدينة بلوميناو، بحسب ما أعلن مصدر في الحكومة المحلية.

إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية في العالم

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، نجاح عملية أمنية دولية في إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة. نقل سيلفيو برلسكونى إلى مستشفى فى ميلانو بسبب مشكلة بالقلب

نقل رئيس الحكومة الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة فى القلب، حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال، اليوم الأربعاء.

أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز بدفع أتعاب قانونية لمحامي ترامب بعد ساعات من مثول الرئيس السابق أمام محكمة في مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659.

ذكرت وسائل إعلام محلية في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن 3 جنود أُصيبوا بجروح؛ في هجوم شنته مجموعة (3R) المتمردة على القوات المتمركزة في مقاطعة "أوهام بينديه" التي تبعد حوالي 380 كم شمال غربي العاصمة (بانجي).

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أولى رحلاته القادمة من أربيل العراقية، وذلك فى إطار قرار استئناف الرحلات الجوية بين السعودية والعراق.

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي