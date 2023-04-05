انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات بـ"الأقصى"

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، ومشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.



ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛ وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف أمس والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.