اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات بـ"الأقصى"

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:36 م
انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات بـ"الأقصى" الجامعة العربية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، ومشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.


ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛ وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف أمس والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.


الجامعة العربية

فلسطين

مجلس الجامعة العربية

المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة