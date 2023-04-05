إصابة 3 جنود من أفريقيا الوسطى فى اشتباكات مع متمردين غربى "بانجى"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت وسائل إعلام محلية في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن 3 جنود أُصيبوا بجروح؛ في هجوم شنته مجموعة (3R) المتمردة على القوات المتمركزة في مقاطعة "أوهام بينديه" التي تبعد حوالي 380 كم شمال غربي العاصمة (بانجي).

وأشارت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، إلى أن الهجوم وقع في الساعة السادسة من صباح يوم أمس في مدينة (بوسيمتيليه) عاصمة مقاطعة "أوهام بينديه" موضحة أن مجموعة (3R) المتمردة أعلنت - في وقت لاحق - مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي استهدف أيضا قاعدة لعناصر مجموعة "فاجنر" الروسية.

وبحسب مسؤول محلي، أسفر الهجوم والاشتباكات التي أعقبته عن إصابة 7 عناصر تابعين لمجموعة "فاجنر" الروسية بجروح خطيرة إلى جانب إصابة 3 عسكريين من جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، إلا أن المسؤول المحلي لم يدل بأي تفاصيل حول سقوط قتلي من الجانبين.

من جانبه، قال عمدة مدينة (بوسيمتيليه) إن القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى تمكنت باستخدام الأسلحة الثقيلة من صد الهجوم، الذي استمر لنحو 40 دقيقة، بمساعدة وحدة رواندية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في الجمهورية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن أكثر من 37 ألف شخص من سكان هذه المدينة لم يتم استهدافهم في أي هجمات، لكنهم أصيبوا بصدمة بسبب طول سنوات الحرب "حتى إن البعض منهم فروا إلى الأدغال".

وأكد عمدة مدينة (بوسيمتيليه) أن أصوات الأسلحة الثقيلة كانت تسمع على فترات متقطعة منذ فترة ما بعد ظهر يوم أمس؛ الأمر الذي أثار الذعر بين سكان المدينة التي توقفت فيها كل الأنشطة الحياتية حيث أغلقت الأسواق والمتاجر والمدارس وامتنع المواطنين عن النزول إلى الشوارع تجنبا للتعرض لأي مخاطر.