القضاء الأمريكي يلزم ممثلة أفلام إباحية بدفع أكثر من 600 ألف دولار لترامب

كتبت: نهال أبو السعود

أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز بدفع أتعاب قانونية لمحامي ترامب بعد ساعات من مثول الرئيس السابق أمام محكمة في مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.

انحازت المحكمة لجهود استرداد ترامب رسوم قانونية إضافية بسبب دعوى تشهيررفعتها ستورمي دانيالز ضد ترامب وخسرتها، بحوالي 122 ألف دولار بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي سبق وأمرت المحكمة بدفعها لمحامي ترامب

أشارت شبكة سي إن إن الأمريكية إلى أن قضية التشهير لا علاقة لها بالدعوى المدنية باعتقال ترامب والتهم الموجهة إليه في نيويورك، لكن كلاهما تنخرط فيهما دانيلز، التي حصلت على 130 ألف دولار لإسكاتها خلال حملة ترامب الرئاسية العام 2016 والتكتم على علاقة غرامية وهو ما نفاه الرئيس السابق.

وقالت المحكمة إن الرسوم التي طلبها ترامب كانت "معقولة" ، بعد أن جادل الفريق القانوني لدانيالز بأن الرسوم كانت "غير معقولة" ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأمر دانيلز بدفع الرسوم القانونية لترامب عندما رُفضت القضية. ثم استأنفت قضيتها أمام المحكمة العليا ، التي رفضت العام الماضي النظر في القضية وقالت دانيلز في وقت سابق إنها ستدخل السجن قبل أن تدفع أي أموال للرئيس السابق.

وقالت بعد أن أيدت محكمة استئناف فيدرالية العام الماضي القرار الذي أمرها بدفع 300 ألف دولار أتعاب محاماة لترامب: "سأذهب إلى السجن قبل أن أدفع فلسا واحدا".

من جانبه غرد نجل ترامب ، دونالد ترامب جونيور احتفالًا بالأخبار، زاعمًا أن هذه الدفعة "بالإضافة إلى ما يقرب من 500 ألف دولار تدين له بها بالفعل".

دفع ترامب أمس الثلاثاء بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية ، بما في ذلك تزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بالمدفوعات التي تم دفعها إلى دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمنعها من مناقشة علاقة مزعومة مع ترامب.