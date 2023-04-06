اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 12:04 ص
أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: مخزون القمح يكفى شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4

الخميس، 06 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: مخزون القمح يكفى شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4 مخزون قمح - أرشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

تفاصيل نقل العاملين بالتربية والتعليم لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تعرف على موعد الإمساك وأذان الفجر فى اليوم الـ 15 من أيام شهر رمضان المبارك
شوقى علام: الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد وليس معناه ترك البيت وإهمال الأسرة
شيخ الأزهر: شريعة الإسلام حررت المرأة من مظالم قاسية.. فيديو
المفتى: الدعوة إلى تنظيم الأسرة لا تتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر
رضا حجازى: الوزارة تعتبر قضية محو الأمية من أهم ملفات العمل
شيخ الأزهر: المغالاة فى المهور جعلت من الزواج أمرا بالغ الصعوبة

 


التموين

مخزون الارز

مخزون السكر

اخبار مصر



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