أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: مخزون القمح يكفى شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
تفاصيل نقل العاملين بالتربية والتعليم لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تعرف على موعد الإمساك وأذان الفجر فى اليوم الـ 15 من أيام شهر رمضان المبارك
شوقى علام: الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد وليس معناه ترك البيت وإهمال الأسرة
شيخ الأزهر: شريعة الإسلام حررت المرأة من مظالم قاسية.. فيديو
المفتى: الدعوة إلى تنظيم الأسرة لا تتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر
رضا حجازى: الوزارة تعتبر قضية محو الأمية من أهم ملفات العمل
شيخ الأزهر: المغالاة فى المهور جعلت من الزواج أمرا بالغ الصعوبة
وزير التموين: مخزون القمح يكفي شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4
"الصحة" توجه بسرعة اعتماد التوصيف الوظيفى اللازم للأخصائيين الصحيين
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