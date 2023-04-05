اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:12 م
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وزير التموين: مخزون القمح يكفي شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4

الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:12 م
وزير التموين: مخزون القمح يكفي شهرين والأرز 3 أشهر والسكر 4 رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم؛ للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية. 
 
 وفي مستهل اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.
 
 وعرض الوزير تقريراً حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارا من الشهر الجاري، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر.

ارصدة السلع

الحكومة

مصطفى مدبولي

وزير التموين



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