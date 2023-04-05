اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر "الحى الحكومى" بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:50 م
وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر "الحى الحكومى" بالعاصمة الإدارية وزير القوى العاملة من داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية
كتبت آية دعبس

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عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع فريق العمل الفني بالوزارة، داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وباشر "الوزير" بعض أعماله من "مكتبه الجديد"، وتابع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجي إلى العاصمة الإدارية تنفيذاً لتوجيهات "القيادة السياسية".
 
الوزير حسن شحاتة خلال لقائه مع "فريق الوزارة" أكد حرصه على الاستمرار فى متابعة "النقل التدريجي" من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد بـ" الحي الحكومي"، وحث العاملين على الإقبال على ذلك، موضحاً أن الدولة المصرية مُتجهة نحو نقلة جديدة وكبيرة نحو "الجمهورية الجديدة" من "بوابة العاصمة الإدارية"، وأنها حريصة على سرعة "الانتقال الكامل"، موضحاً أنها ستكون علامة من علامات الدولة المصرية العريقة كونها صاحبة تاريخ من الحضارة والبناء والتنمية رغم التحديات.
 
وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.
 
واستمع "الوزير" لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، بشأن أحدث المستجدات للاستعدادات الجارية للانتقال الكامل، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن الاستمرار في تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين..جدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧طوابق تضم 271 مكتبا.
 
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القوى العاملة

وزير القوى العاملة

حسن شحاته

العاصمة الإدارية

التحول الرقمي



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