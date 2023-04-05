رضا حجازى: الوزارة تعتبر قضية محو الأمية من أهم ملفات العمل

محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة.

واستعرض الاجتماع الآليات والاجراءات التي تنفذها الوزارة في ضوء المشروع القومي لمحو الأمية في الوقت الحالي، وكذا الرؤية المستقبلية في هذا المشروع القومي، تحقيقًا للهدف المنشود "مصر بلا أمية 2030".

وقد أكد الوزير أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء "الجمهورية الجديدة"، واهتمام القيادة السياسية بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة المصرية.

وقال الدكتور رضا حجازي: "إن قضية الأمية هي قضية مجتمعية، وحل هذه القضية يتم بمشاركة وتضافر الجهود بين كافة الجهات وأبناء المجتمع".

وتابع الوزير أن ملف الأمية والارتداد للأمية من الملفات التى تعترض مسيرة التنمية والتقدم، موجها الحضور بدراسة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه آليات محو الأمية في مصر، وتفعيل تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى والجهات والمنظمات الشريكة لتركيز الجهود في هذا الملف.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحديث قواعد البيانات لنسب الأمية في مصر متضمنة توزيعهم الجغرافي حتى يسهل استهدافهم، موجها قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الاقليمي لتعليم الكبار بضرورة تبني المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية وتعليم الكبار.

حضر اللقاء الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة والدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، ووفاء خميس مسئول التدريب بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.