"حياة كريمة" يبرز قصة عامل نظافة ينفق على أولاده فى عمر الـ 80 عاما

كتب أحمد عرفة

سلط برنامج حياة كريمة ، المذاع على قناة دي إم سى، الضوء على قصة عامل نظافة ، الذى قال إنه يبلغ 80 سنة ، ولكنه لا يستطيع أن يتقاعد عن العمل لأنه لا زال ينفق على أبنائه.

وأضاف خلال البرنامج، أنه تزوج وعمره 40 عاما، وتأخر في الزواج لأنه كان يريد المساعدة في زواج 6 من أشقائه البنات، موضحا أنه يعمل عامل نظافة منذ 30 عاما.

وتابع عامل النظافة :"لدى ولد وبنت وما زلت أصرف عليهم، ولدى بيت في طوخ ولكنى أعيش هنا في شقة إيجار وأريد فقط أن استكمل بناء سقف للبيت في طوخ، وأعمل عامل نظافة من 7 صباحا إلى 3 عصرا ".

وقال :"بكسب 50 إلى 60 جنيهًا ولا أيأس من رحمة الله ، ونفسى أعيش مرتاح وأكون سعيد "، لتهديه مبادرة حياة كريمة مبلغ 500 جنيه، إلا أنه تبرع بها لبنت صغيرة في الشارع كانت تبكى لأنها لا تستطيع بيع البضاعة التي لديها، لتقرر مبادرة حياة كريمة أن تهديه ميدالية حياة كريمة، ومبلغ مالى يمكنه من خلال استكمال بناء منزله في طوخ.