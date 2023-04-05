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طفلان شقيقان يفوزان بأفضل دقة فى تحكم الروبوت المائى بمصر وشمال أفريقيا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:00 ص
طفلان شقيقان يفوزان بأفضل دقة فى تحكم الروبوت المائى بمصر وشمال أفريقيا المسابقة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حصل الطفلان الشقيقان نوراى وعلى محمد حسن حسين، من جامعة الطفل بجامعة الزقازيق، بجائزة أفضل دقة فى تحكم الروبوت المائى والتى أقيمت فى إحدى المدارس بالقاهرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى، ومجمع الابداع ببرج العرب، وجامعة العلمين الدولية.

وقالت الدكتورة منى النمر والدة الطفلين، إن المسابقة أقيمت يوم 31 مارس تحت اسم المسابقة العلمية"sea perch North Africa"، والتى شارك فيها عدد كبير من المتسابقين على مستوى مصر وشمال أفريقيا وشارك أبنائى مع فريق الغواصات ميجالودون بتصميم روبوت مائى يساهم فى حماية البحار والمحيطات من المخلفات عن طريق القيام ببعض المهام لإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام وتسريع الاقتصاد الوطنى.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن نوراى بالصف الأول الاعدادى وشقيقها على بالصف الخامس الإبتدائى، وهما يهويان مادة العلوم والذكاء الاصطناعى والروبوتيكس، وشاركوا فى مشاريع بمعمل المدرسة وبدأت المدرسة فى ترشيحهم لدخول المسابقات وبعدها انضموا إلى جامعة الطفل، وهذا صقل موهبتهم فى الاختراعات والمدرسة رشحتهم لمسابقة "إنتل ايسف" لسنتين على التوالى تحت السن وتم تكريمهم من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وأشارت إلى أنها كانت تصطحب أبنائها وتسافر إلى الإسكندرية لتدريبهم وتتكبد أكثر من 12 ساعة سفر ذهاب وعودة استعدادا للمسابقة، مضيفة أن " على" شارك بالجهاز الذكى لكشف ملوثات الجو وتحديد نسبتها للتخلص منها فى مسابقة "المخترع الصغير" والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم وحصل على مركز اول ادارة فاقوس شرقية ورشحتهم جامعة الطفل بجامعة الزقازيق بتمثيلها فى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار التى شاركت به دولة البرتغال برعاية أكاديمية البحث العلمى

ولفتت أن نجلها على حصل على الميدالية البرونزية فى مسابقة "كانجرو الدولية " 2022 للرياضيات على مستوى الجمهورية، وحصلت نوراى على شهادة التفوق بنفس المسابقة.

 

 

اطفال جامعة الطفل
اطفال جامعة الطفل

 

المسابقة
المسابقة

 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

 


اطفال جامعة الطفل

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