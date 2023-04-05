طرق خسارة الوزن والحفاظ عليه بعد سن الـ 40

كتبت إيناس البنا

مع تقدمك في العمر وكبر سنك، يصبح من الصعب الحفاظ على لياقتك ورشاقتك، يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل كبير، مما يجعل هضم الطعام أكثر صعوبة بالنسبة لك، عندما يبدأ الجسم في فقدان قوته، لن تكون قادرًا على ممارسة الرياضة بقدر ما تستطيع في وقت سابق.

بمجرد بلوغك منتصف العمر، يقول الأطباء إن الأنسجة تبدأ في التجمع بالقرب من مركز جسمك، وفقا لموقع " timesnownews"، بالنسبة للنساء اللواتي يقتربن من سن اليأس، فإن انخفاض هرمون الاستروجين يزيد من خطر زيادة الوزن ويجعل من الصعب فقدان الوزن.

ومع ذلك، وفقًا لخبراء الصحة، لا يزال بإمكانك الحفاظ على لياقتك والحفاظ على صحتك حتى بعد بلوغ 40 عامًا، فقط باتباع التوصيات البسيطة التي يمكن أن تغير رفاهيتك.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين جسمك والتمتع بصحة لا تصدق في هذا العقد وما بعده.

تقليل استهلاك الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي المغذيات الكبيرة التي تغذي جسمك، تأكد من تقليل تناول الكربوهيدرات بعد الوصول إلى 40، لأن هذه المغذيات الكبيرة ليست مستدامة أو مثالية للصحة.

ومع ذلك ، يوصي الأطباء بتقليلها فقط وعدم التخلص من الكربوهيدرات لأنها قد تؤدي إلى الإمساك والتعب والعديد من مشاكل الهضم الأخرى، بدلاً من حرمان جسمك من الكربوهيدرات، اختر الأطعمة عالية الجودة وتهدف إلى تحقيق التوازن.

تناول المزيد من الخضار

توفر الخضار التغذية الصحية التي يحتاجها جسمك ليعمل، وفقًا للخبراء، فإن تناول كوبين على الأقل من الخضار يوميًا سيساعدك على الحماية من الأمراض، تدير الخضروات وزنك بشكل مستدام عن طريق زيادة الشبع، وتنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين، ودعم الهضم الصحي.

أيضًا ، يوصي خبراء النظام الغذائي بإقران الخضروات بمصدر للبروتين الخالي من الدهون ، وبعض الدهون الجيدة ، وجزء صغير من الكربوهيدرات الصحية أيضًا.

تقليل الضغط

الإجهاد ، سواء أكان جيدًا أم سيئًا ، يؤثر على صحتك بشكل كبير، الإجهاد المستمر لفترات طويلة سواء كان جيدًا أو سيئًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وزنك.

يمكن أن تؤدي كثرة هرمونات التوتر إلى الانخراط في تناول أطعمة مريحة للتوتر ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

بعض طرق تخفيف التوتر، وفقًا للخبراء، تشمل:

الانخراط في الحديث الذاتي الإيجابي

قضاء بعض الوقت مع حيواناتك الأليفة

الذهاب للمشي

ممارسة الرياضة بانتظام

نظم نومك

للتحكم في وزنك، من المهم جدًا تنظيم نمط نومك، حيث ترتبط الراحة الجيدة في الليل بزيادة الوزن وفقدان الدهون.

في دراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة، فقد الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم، وقلة الرضا عن النوم، وتوقيت النوم المتأخر أرطالًا أقل من غيرهم.

تتضمن بعض الطرق لتحسين أنماط نومك ما يلي:

الحصول على وقت نوم ثابت

التأكد من أن غرفة نومك مريحة وهادئة

إخراج التليفزيون والصوت والهواتف من غرفة النوم

عدم تناول وجبات كبيرة أو كافيين قبل النوم

ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم وليس قريبًا من وقت النوم