صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة لتوفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة " دكان الفرحة " بمحافظة دمياط ضمن عدة محافظات بالمرحلة الأولى وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ، حيث تم خلالها توفير 15 الف قطعة ملابس للعيد لعدد 1500أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، هذا إلى جانب 9000 لعبة للأطفال.

وقد أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بإطلاق إشارة البدء لمعرض دكان الفرحة الذى تم تنظيمه بمدينة دمياط تمهيدًا لتوزيع قطع الملابس على الأسر.

فيما وقد أشادت "المحافظ" بجهود صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية من خلال إطلاق مبادرات لتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة الاحتياجات خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.