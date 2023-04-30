7 أنواع من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.. لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

أكدت الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 أنه للحفاظ على وزن صحي، يجب أن يأكل الرجال ما بين 2200-3000 سعر حراري يوميًا، ويجب على النساء البقاء ضمن نطاق 1600-2400 سعر حراري يوميًا، هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة منخفضة السعرات الحرارية التي تشجع على إنقاص الوزن والتي يمكنك تناولها بقبضة اليد وترضي شهيتك، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 الخيار: 15 سعرة حرارية لكل كوب

يتكون الخيار من أكثر من 95٪ ماء، كوب واحد من شرائح الخيار يحتوي على حوالي 15 سعرة حرارية فقط، وإذا حافظت على القشرة ، فستحصل على حوالي جرام من الألياف أيضًا، كما لاحظت إحدى دراسات العناصر الغذائية التي تقيم العلاقة بين كثافة الطاقة الغذائية وتغيرات وزن الجسم، أن هناك صلة واضحة بين فقدان الوزن وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

2 التوت الأزرق: 86 سعرة حرارية لكل كوب

لا يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على 85.5 سعرة حرارية ، وما يقرب من 4 جرامات من الألياف ، و 1.1 جرام من البروتين ، ولكنه محمل أيضًا بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.

3 البروكلي: 30 سعرة حرارية لكل كوب

عند 30 سعرة حرارية فقط لكل كوب ، تزود زهيرات البروكلي المفرومة جسمك بأكثر من 2 جرام من البروتين والألياف ، على التوالي، يحتوي كوب واحد من البروكلي المفروم أيضًا على 82 ملليجرام من فيتامين سي ، والذي - بنسبة 90٪ من DV لهذا الفيتامين - يساعد أيضًا على إنقاص الوزن.

4 الجريب فروت: 52 سعرة حرارية للنصف

نصف الجريب فروت يحتوي فقط على 52 سعرة حرارية ، تحصل أيضًا على 2 جرام من الألياف وما يقرب من 40 ملليجرام من فيتامين سي ، وهو ما يمثل أكثر من 42 ٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي ، وجدت دراسة تجريبية لمدة 12 أسبوعًا نُشرت عبر The Journal of Medicinal Food حول آثار تناول الجريب فروت بالنسبة للوزن ومقاومة الأنسولين ، أن المشاركين الذين شربوا كوبًا من عصير الجريب فروت أو تناولوا نصف جريب فروت مع كل وجبة فقدوا من وزن كبير.

5 اللوز: 164 سعرة حرارية

حصة واحدة من اللوز هي 164 سعرة حرارية فقط لكنها تحتوي على كمية من البروتين تساوي 6 جرامات و 3.5 جرام من الألياف ، اللوز هو وجبة خفيفة صحية محمولة مثالية للمساعدة على الشعور بالشبع.

6 الزبادي اليوناني: 150 سعرة حرارية لكل كوب

يحتوي الزبادي اليوناني على أكثر من 25 جرامًا من البروتين لكل كوب ، وهو عبارة عن قوة بروتين مملوءة بأقل من 150 سعرًا حراريًا لكل وجبة، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في Appetite أن المشاركات اللائي تناولن الزبادي اليوناني عالي البروتين شعرن بجوع أقل وشبع أكثر لفترة أطول مما كان عليهن عندما تناولن وجبات خفيفة أخرى من الأطعمة التي تحتوي على البروتين.

7 الشوفان: 150 سعرة حرارية لكل 1/2 كوب

مثل الزبادي اليوناني، دقيق الشوفان هو أيضًا طعام صحي متعدد الاستخدامات ، يعد هذا الطعام خيارًا رائعًا لمساعدتك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، فقط نصف كوب من الشوفان سيوفر لك 150 سعرة حرارية و 5 جرامات من البروتين و 4 جرامات من الألياف.