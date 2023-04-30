أفضل 6 أطعمة للإفطار تساعد في إنقاص الوزن.. أبرزها البيض والشوفان

كتبت إيناس البنا

تدور معظم الأنظمة الغذائية الشائعة دائمًا حول فكرة أن توقيت وجباتك مهم. علاوة على ذلك ، يقال أنه إذا كنت تريد إنقاص الوزن ، فيجب أن تبدأ يومك بوجبة كبيرة مع إبقاء الوجبات الأخرى أصغر.

ومع ذلك ، فإن غالبية الأكل تحدث في وقت لاحق من المساء لأننا غالبًا ما نتخطى وجبة الإفطار على أمل زيادة السعرات الحرارية التي نتناولها، صحيح ، لكن بعض الأطعمة ، عند تناولها في وجبة الإفطار ، يمكن أن تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتجعلك تشعر بالشبع حتى وقت الغداء ، مما يتيح لك تناول وجبات خفيفة أقل وفقدان الوزن بسهولة أكبر.

إذا كنت تتساءل عما تأكله على الإفطار لمساعدتك على إنقاص الوزن ، فإليك خيارات صحية يجب وضعها في الاعتبار وفقا لموقع " onlymyhealth".

دقيق الشوفان



دقيق الشوفان هو أحد أفضل خيارات الإفطار لبدء يومك بشكل صحي، يحافظ الشوفان على شعورك بالشبع لفترة أطول لأنه مليء بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات والألياف، أكبر فائدة للشوفان هي قدرته على تعزيز نمو العضلات وفقدان الوزن.

البيض

يعد البيض أحد المصادر المغذية والمثالية للبروتين الموجود في الطبيعة ، وهو خيار الإفطار النهائي، تحتوي حصة البيض على أكثر من 7 جرامات من البروتين ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، تعتبر ثلاث إلى أربع بيضات كاملة مثالية ، ولكن إذا كنت تريد إنقاص الوزن ، فإن بياض البيض يعد خيارًا رائعًا.

سموثي عصير البروتين



مزيج مثالي من الكربوهيدرات والبروتين، عصير البروتين هو أحد أفضل الطرق للشعور بالشبع في الصباح، تعتبر الفواكه الطازجة ومغرفة واحدة من البروتين والحليب المكونات الرئيسية لعصير البروتين، تعتبر عصائر البروتين مثالية لأنها تحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

عصير طازج



إذا كنت تبحث عن شيء خفيف ، سيكون العصير الطازج خيارًا ممتازًا، الفاكهة حلوة بشكل طبيعي ، مما يساعد في إرضاء أسنانك الحلوة. علاوة على ذلك ، فإن الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، وكلها تساعد في الحفاظ على صحة أعضائنا.

الزبادي اليوناني

تبحث عن وجبة فطور سريعة؟ يمكن أن يكون الزبادي اليوناني طريقة مثالية للتغلب على يومك، مقارنة بحصة الزبادي العادي ، الذي يحتوي على 9 جرامات فقط ، فإن حصة الزبادي اليوناني تحتوي على 15-20 جرامًا من البروتين، لجعلها مغذية أكثر ، اخلطي بعض الفواكه والمكسرات.

شطائر الدجاج المشوي



تعتبر شطائر الدجاج المشوي طريقة سريعة وسهلة للحصول على البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، تحتوي شطائر الدجاج على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، بحجم قياسي يحتوي على ما بين 300 و 400 سعر حراري، أفضل شيء في شطيرة الدجاج هو أنه يمكن لأي شخص تناولها بغض النظر عن هدفه ، سواء كان فقدان الوزن أو زيادة العضلات.