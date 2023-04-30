صحة استفتاء أوزبكستان بعد وصول عدد الناخبين إلى 62% بعد 5 ساعات.. صور

رسالة طشقند – رباب فتحى

أعلن باخروم كوتشكاروف، نائب رئيس رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاعتراف بصحة الاستفتاء على تعديلات دستور أوزبكستان، لأن أكثر من نصف مواطنى البلاد المدرجين فى قوائم الناخبين قد صوتوا فى مراكز الاقتراع بحلول الساعة 1 ظهرا، بالتوقيت المحلي.

وقال كوتشكاروف فى إفادة صحيفة فى مقر لجنة الانتخابات المركزية، إنه اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرا، بلغ عدد الذين صوتوا 62.24 % من عدد المواطنين المدرجين فى القوائم. وتعنى هذه الأرقام أن لجنة الانتخابات المركزية لديها أسباب للاعتراف بالاستفتاء على أنه صحيح.

وجرى التصويت المبكر فى الفترة من 19 أبريل إلى 26 أبريل. وصوت أكثر من 611 ألف مواطن أوزبكستانى فى وقت مبكر فى الاستفتاء على تعديلات الدستور.





وتهدف التعديلات التى أدخلت على الدستور إلى تعزيز وظائف البرلمان لتعيين رؤساء هيئات الرقابة وإنفاذ القانون، فى حين يتم نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى الهيئة التشريعية العليا. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح زيادة فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات.





ويُقترح انتخاب قضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات. وتنتخب المحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات من بين أعضائها رئيس المحكمة الدستورية ونائبه.

كما تهدف مجموعة كبيرة من التعديلات على القانون الأساسي إلى زيادة تحرير اقتصاد البلاد.

وتبلغ تكلفة إجراء الاستفتاء على الدستور فى أوزبكستان 16 مليون دولار تم تغطيتها من ميزانية الدولة، ووضعت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الاقتصاد والمالية في أوزبكستان تقديرات للمصروفات المتعلقة بالإعداد للاستفتاء وإجرائه.