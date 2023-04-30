اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيطرى الشرقية يضبط 3 أطنان و138 كيلو أسماك ورنجة ولحوم مذبوحة خارج المجازر

الأحد، 30 أبريل 2023 01:11 م
بيطرى الشرقية يضبط 3 أطنان و138 كيلو أسماك ورنجة ولحوم مذبوحة خارج المجازر لحوم فاسدة
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظ الشرقية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و138 كجم أسماك  مجمدة مجهولة المصدر ورنجة بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

الطب البيطرى

الزراعة

لحوم غير صالحة

مديريات الطب البيطرى



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