بيطرى الشرقية يضبط 3 أطنان و138 كيلو أسماك ورنجة ولحوم مذبوحة خارج المجازر

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظ الشرقية ، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و138 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر ورنجة بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.