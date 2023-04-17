ضبط 3 أطنان أسماك ولحوم مخالفة بحملات تفتيشية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 12محضر مخالفة، وضبطت 3 أطنان و138 كجم أسماك ولحوم مخالفة، بحملات تفتيشية على الأسواق، وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة بالشرقية: نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة الإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية، حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم، وذلك في إطار توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة، وضبط 3 أطنان و138 كجم أسماك ولحوم مخالفة بيانها 2 طن و 180كجم، وأسماك هارينج مجمدة مجهولة المصدر و 950 كجم رنجة بدون بيانات و8 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.