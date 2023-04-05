"الزراعة": إعطاء أكثر من 5.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتى بدأت 4 مارس 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 3 ملايين رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 4 أبريل الجارى، وتحصين حوالى 2 مليون و702 ألف و890 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 4 أبريل الجارى أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.