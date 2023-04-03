اليوم السابع
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السجن المؤبد لتاجر هيروين ضبط قبل توزيع المخدرات على عملائه فى أسيوط

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:06 م
السجن المؤبد لتاجر هيروين ضبط قبل توزيع المخدرات على عملائه فى أسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات لقيامه بالاتجار في الهيروين المخدر وترويجه على عملائه بمختلف محافظات الجمهورية.
 
تعود وقائع القضية رقم 533 لسنة 2022 جنايات أسيوط الجديدة، إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بقيام المتهم " بشار . م . س " 36 عاما ، عامل " مقيم محافظة الجيزة ، بالاتجار وترويج مادة الهيروين المخدر وتوزيعه على عملائه بمختلف محافظات الجمهورية .
 
ووردت معلومات إلى مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصادره السرية تفيد قيام المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين ويستعد لتسليمها لأحد عملائه بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي .
 
وبالتنسيق مع مفتش مباحث بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تم إعداد مأمورية توجهت إلى بوابة محافظة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي بعد رصد تحرك المتهم وفور وصول السيارة التي كان يقودها المتهم تمكن القوة من إيقافه وبتفتيش السيارة عثر على كيس خلف الفانوس الأيسر الامامي من الداخل وبفتحه عثر على لفافتين كبيرتين الحجم مستطيلة الشكل موضوعين كل واحده منهم بداخل كيس بداخلهما مسحوق وحصوات بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر .
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد النقل والاتجار وترويجها على عملائه، كما عثر بحوزته على 1400 جنيه وهاتفين محمول 
 
 

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