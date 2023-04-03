السجن 10 سنوات لـعامل قتل شخصا فى مشاجرة بأسيوط بسبب خلاف على سعر الخضروات

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل، بالسجن 10 سنوات لعامل قتل شخصا بسبب خلافات مع عم المجني عليه على سعر خضروات بقرية المعصرة بمركز الفتح .
تعود وقائع القضية رقم 8215 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ إلى مدير أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة بقرية المعصرة بمركز الفتح ووجود قتيل ومصاب .
انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين وقوع مشاجرة بين كلا من " جلال . م . م " و " مصطفى . م . م " و" محمد . ج . م " طرف أول و " محمد . ب . ع " و " بدير . ع . ب " و سيد . م . ب " و " عيد . ب . ع " و " حمادة . ع . ب " طرف ثان وقيام المتهم الأول " جلال . م . م " بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوته مما أدى إلى إصابة " حمادة . ع . ع " والتي أودت بحياته .
وكشفت تحريات المباحث أن سبب المشاجرة مشادة كلامية وقعت بين احد أفراد الطرف الثاني ، و أحد أفراد الطرف الأول حال قيام الثاني بشراء بعض الخضراوات من الأول بسبب الاختلاف على السعر وعلى إثرها قام الثاني بالتعدي عليه بالضرب بـ" عصا شوم " وتدخل المجني عليه للدفاع عن عمه فقام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوته مما أدى إلى وفاة المجني عليه
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