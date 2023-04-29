اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه بنقل موقف سرفيس عشوائى بمنطقة الكيت كات

السبت، 29 أبريل 2023 01:35 م
محافظ الجيزة يوجه بنقل موقف سرفيس عشوائى بمنطقة الكيت كات جولة تفقدية للواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد نسب تنفيذ عدداً من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة وحالة النظافة العامة بالشوارع. 
 
وكلف المحافظ رئيس حي العجوزة بنقل موقف سرفيس عشوائي بامتداد شارع النيل نطاق الكيت كات وإحكام السيطرة على المركبات بالتنسيق مع جهاز السرفيس لمنع اي ممارسات خاطئة.
 
ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب برفع كفاءة حوائط نفق شارع النيل السياحي من طلاء وتجميل لتحسين الشكل الجمالي له بالتوزاي مع اعمال التطوير التي شهدها المحو المروري بالكامل. 
 
كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مناطق الكيت كات والنيل وشوارع الجامعة ومراد والنهضة والبحر الأعظم، مؤكداً على هيئة النظافة باستمرار أعمال التجريد للطرق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تأثرت خلال فترة إجازة عيد الفطر. 
 
وتابع اللواء أحمد راشد جهود حملات تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدي علي الطريق العام، حيث شن حي جنوب وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات شملت شوارع سويلم وربيع الجيزي وخلف مستشفى أم المصرين لرفع إشغالات المحال على أرصفة المشاة ونهر الطريق والباعة المفترشين للطريق العام، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين لتحسين الحركة المرورية، حيث تم رفع أكثر من 600 حالة إشغال متنوعة واستاندات معروضات ومدرجات ساهمت في فتح الطريق أمام حركة المواطنين.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وذكي سلام رئيس حي جنوب.
 
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محافظ الجيزة

الجيزة

حي العجوزة

الكيت كات



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