محافظة الجيزة: تنفيذ محور يربط مناطق كرداسة والهرم وأكتوبر بصفط اللبن والدائرى

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتخفيف حدة الاختناقات المرورية بعدد من القطاعات وتحقيق السيولة المرورية داخل المراكز والمدن والربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن بدء تنفيذ محور مروري جديد "صفط اللبن منشأة القناطر" بطول 7 كم تقريبا؛ ليكون امتدادا لمحور عمرو بن العاص الجديد الجاري تنفيذه للربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).
وأوضح أن المحور الجديد سيربط بين مناطق كرداسة والهرم والسادس من أكتوبر وبين منطقة صفط اللبن والطريق الدائري وتوسعات محور 26 يوليو، مؤكدا بدء أعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار المحور الجديد منذ ما يقرب 10 أيام.
الجدير بالذكر أن محور عمرو بن العاص الجديد يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري)، وينفذ بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).
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