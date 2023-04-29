محافظة الجيزة: تنفيذ محور يربط مناطق كرداسة والهرم وأكتوبر بصفط اللبن والدائرى

كتبت - مرام محمد

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة ، أن المحافظة تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتخفيف حدة الاختناقات المرورية بعدد من القطاعات وتحقيق السيولة المرورية داخل المراكز والمدن والربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن بدء تنفيذ محور مروري جديد "صفط اللبن منشأة القناطر" بطول 7 كم تقريبا؛ ليكون امتدادا لمحور عمرو بن العاص الجديد الجاري تنفيذه للربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).

وأوضح أن المحور الجديد سيربط بين مناطق كرداسة والهرم والسادس من أكتوبر وبين منطقة صفط اللبن والطريق الدائري وتوسعات محور 26 يوليو، مؤكدا بدء أعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار المحور الجديد منذ ما يقرب 10 أيام.