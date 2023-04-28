تحرير محاضر إتلاف أسفلت لمعارض سيارات ورفع إشغالات الباعة فى حملة بالعجوزة

كتبت - مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الأسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، وذلك بشوارع السودان واسراء المعلمين وميدان موسى جلال والرياض والحجاز وفوزى رماح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.