ضبط 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية مفاجئة بنطاق مركز بلبيس، فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتى للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشى الإدارة حملة رقابية على المحال والمنشآت الغذائية وتمكنت من تحرير محضر رقم 6500 جنح مركز بلبيس ضد مدير مصنع أسمده ومخصبات زراعيه ببلبيس وضبط 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر من مضادات السموم، وفطريات سائله، كبريت خام ، مبيدات فطريه زراعية وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة للعرض واتخاذ اللازم.

و المحضر رقم 7460جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية ميت جابر لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 5 كراتين مكرونة بإجمالي100 كيس مكرونه وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه وجارى العرض عليها.

وتحرير محضر رقم 6966 جنح مركز بلبيس ضد صاحب بقالة تموينية بناحية قهله الجبلة لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للجمهور.