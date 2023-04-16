ضبط 2.5 طن سماد يوريا مدعم فى سيارة بالشرقية بغرض بيعه بالسوق السوداء

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن و500 كيلو سماد اليوريا المدعم، محمل على سيارة ربع نقل، لتهريبه وبيعه بالسوق السوداء، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية التل اﻷحمر مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء قادمة من مركز أبوكبير محملة بكمية من سماد اليوريا (الكيماوي) الخاص بوزارة الزراعة والمحظور التداول باﻷسواق مقدارها 50 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 2 طن ونصف، وتحرير بذلك المحضر رقم 5320 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.