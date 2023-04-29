أخبار × 24 ساعة.. 31 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" فى موازنة 2023-2024

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الهجرة تتقدم بخالص التعازى فى وفاة صيدلى بالسعودية

تموين الجيزة: تحرير 999 محضرا فى مجال المخابز و182 بالأسواق

31 مليار جنيه لـ" تكافل وكرامة " في موازنة 2023-2024.. فيديو وإنفوجراف

وزير التعليم: إقامة مهرجان المسرح المدرسى واختيار أفضل مسرحية بالمديريات

كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ وزارة الصحة توضح

التعليم العالى: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بتأهيل معملى اختبارات الكابلات الكهربائية

التعليم العالى: اعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات