اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. 31 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" فى موازنة 2023-2024

السبت، 29 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 31 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" فى موازنة 2023-2024 برنامج تكافل وكرامة - أرشيفية

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الهجرة تتقدم بخالص التعازى فى وفاة صيدلى بالسعودية

تموين الجيزة: تحرير 999 محضرا فى مجال المخابز و182 بالأسواق

31 مليار جنيه لـ" تكافل وكرامة " في موازنة 2023-2024.. فيديو وإنفوجراف

وزير التعليم: إقامة مهرجان المسرح المدرسى واختيار أفضل مسرحية بالمديريات

كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ وزارة الصحة توضح

التعليم العالى: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بتأهيل معملى اختبارات الكابلات الكهربائية

التعليم العالى: اعتماد معامل التحليل الكيميائى بمركز بحوث وتطوير الفلزات

 

الرى

الهجره

التعليم العالى

النقل

الصحه

التربيه والتعليم

وزير النقل



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