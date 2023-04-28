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كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ وزارة الصحة توضح

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:46 م
كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ وزارة الصحة توضح الإنفلونزا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الأنفلونزا حيث قالت: لا تُعد المضادات الحيوية فعالة ضد فيروسات الإنفلونزا لكن يمكن للأدوية المضادة للفيروسات علاج الأنفلونزا والتقليل من مضاعفاتها .

وتابعت وزارة الصحة: على الرغم من أن فيروسات الأنفلونزا تصبح مقاومة للأدوية مع مرور الوقت ويفضل أن يحصل المريض على هذه الأدوية في غضون 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض وبعد استشارة الطبيب مع الالتزام بالحصول على قسط وافر من الراحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن رفع مناعة الأطفال يقلل من فرص الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي، من خلال شرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على فيتامين C المقوى للمناعة.


الصحة

المناعة

الانفلونزا

كورونا

علاج الانفلونزا



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