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مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر فى انفجار بمبنى سكنى جنوب شرقى أوكرانيا

الخميس، 27 أبريل 2023 12:38 م
مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر فى انفجار بمبنى سكنى جنوب شرقى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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لقى ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر فى انفجار بمبنى سكنى فى مدينة ميليتوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وأفادت إدارة المدينة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، بأن الإنفجار وقع صباح اليوم بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من مدخل مبنى سكني، فيما يجري التحقيق في ملابساته.

ووفقا لرئيس بلدية ميليتوبول الأوكراني، إيفان فيدوروف، وقع الانفجار في مبنى سكني يقيم فيه أفراد يعملون في وكالات إنفاذ القانون المدعومة من روسيا.

من جهة أخرى لقى ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه في 26 أبريل 2023 ، قتل الروس ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك. وأضاف "أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح".

وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه، من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

يذكر أن، القوات الروسية شنت أمس سبع ضربات صاروخية و 39 ضربة جوية ، وفتحت النار بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وتحديداً على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، وفقا للوكالة الأوكرانية.

 


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