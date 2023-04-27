مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر فى انفجار بمبنى سكنى جنوب شرقى أوكرانيا

وأفادت إدارة المدينة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، بأن الإنفجار وقع صباح اليوم بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من مدخل مبنى سكني، فيما يجري التحقيق في ملابساته.

ووفقا لرئيس بلدية ميليتوبول الأوكراني، إيفان فيدوروف، وقع الانفجار في مبنى سكني يقيم فيه أفراد يعملون في وكالات إنفاذ القانون المدعومة من روسيا.

من جهة أخرى لقى ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك.