بابا الفاتيكان يوافق على تصويت المرأة للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات الأساقفة

فاطمة شوقى

وافق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرر عقده في أكتوبر في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أن هذا القرار يسمح لخمس راهبات المشاركة في التصويت، واصفة ذلك بأنه تغيير تاريخى مرحب به، حيث أن موافقة البابا فرانسيس يشكل تغييرات في القواعد التي تحكم اجتماع الأساقفة.

وكان النساء في السابق يسمح لهن بحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت.

في الماضي ، كان يُسمح للنساء فقط بحضور الاجتماع كمراقبين، وسيستمر الرجال في الإدلاء بأغلبية الأصوات في الاجتماع المؤثر.

ومع ذلك ، يُنظر إلى الإصلاحات على أنها تغيير مهم للكنيسة الكاثوليكية ، التي سيطر عليها الرجال لعدة قرون.

في خرق جديد للتقاليد ، أعلن البابا فرانسيس ، المروج للإصلاح ، أن حقوق التصويت ستمتد أيضًا إلى 70 عضوًا غير أسقفي تم اختيارهم بعناية داخل المجتمع الديني ، مما يجعل الاجتماع لم يعد تجمعًا فقط لتسلسل هرمي للكنيسة.

وقال الفاتيكان إنه يتوقع أن يكون نصفهن من النساء وأن "وجود الشباب له قيمته".