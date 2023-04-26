اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:30 م
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى تبحث مصير قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى تبحث مصير قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان وزارة التعليم العالى -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة
 
إدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية فى تصنيف سيماجو العالمى
 
التعليم العالى تبحث مصير قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان.. تفاصيل
 
"الصحة" توجه نصائح هامة للحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة
 
الهجرة: إجلاء المواطنين والطلاب من السودان بتوجيه مباشر من الرئيس السيسى
 
مترو الأنفاق: توقف الخدمة بشكل مؤقت بمحطة حلوان بالخط الأول نتيجة عطل فنى
 

 


حصاد الوزارات

الكهرباء

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التعليم العالى

الصحه

الهجره

مترو الانفاق

التنميه المحليه

برنامج الاصلاح الشامل



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