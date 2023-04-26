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الحكومة: مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:30 ص
الحكومة: مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام الجارى على مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية ولبرنامج تكنولوجيا المعلومات، فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي (2014-2030)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
 
يأتى ذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق فى التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
 
وفى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.
 
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمى.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

التعليم

اليوم السابع بلس

المناهج التعليمية



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