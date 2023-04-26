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"التضامن" تطالب حجاج الجمعيات باصطحاب الأدوية الشخصية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:00 ص
"التضامن" تطالب حجاج الجمعيات باصطحاب الأدوية الشخصية الحج - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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طالبت وزارة التضامن الاجتماعى من حجاج الجمعيات الأهلية المسافرين المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، بأهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم، مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الدينى للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

وكانت  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن كانت قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.


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اليوم السابع بلس

فريضة الحج



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