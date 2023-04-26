اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع إحسان عبد القدوس بمصر الجديدة.. صور

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:29 م
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع إحسان عبد القدوس بمصر الجديدة.. صور جولة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع إحسان عبد القدوس امتداد شارع الأستاد البحرى بتقاطع صلاح سالم حتى الخليفة المأمون بمصر الجديدة ، ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها لتحسين جودة الهواء.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف النظافة والتشجير يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئى، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

تضمنت أعمال التطوير والتى تمت ضمن خطط هيئة النظافة لتنسيق وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء العاصمة رفع كفاءة الرصف وطلاء البردورات وتكثيف أعمال التشجير ونشر الأحواض التجميلية وإضافة زهور جديدة مع تقليم الأشجار والنخل ورفع مستوى المزروعات والشتلات الموجودة.

كما تم إضافة عدة برجولات ديكورية ودهان وتركيب الأسوار الحديدية ونشرها بطول الطريق.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة  .

 

تطوير شارع إحسان عبدالقدوس
تطوير شارع إحسان عبدالقدوس

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

 

شارع إحسان عبدالقدوس
شارع إحسان عبدالقدوس

 


القاهرة

المخلفات

نظافة القاهرة

النظافة

شارع احسان عبد القدوس



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