اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين من "أريحا" ويواصل حصارها من عدة جهات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:04 م
الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين من "أريحا" ويواصل حصارها من عدة جهات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلين فلسطينيين عقب اقتحامها قرية "العوجا" شمال أريحا، بشرق الضفة الغربية المحتلة. 


وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين مصطفى أيمن مصطفى جرهود، وهاني محمود نجوم، وكلاهما يبلغان من العمر (17 عامًا). 


هذا وقد واصلت سلطات الاحتلال، فرض حواجز عسكرية على مداخل المدينة، من عدة جهات، لليوم الرابع على التوالي. 


وأفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق 4 مداخل رئيسة مؤدية إلى المدينة، وكذلك عدد من الطرق الفرعية، وملاحقة السيارات، وتفتيشها. 


ويشهد المدخل الشمالي لمدينة أريحا، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجد مكثف لقوات الاحتلال وأزمات سير.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الأوضاع فى فلسطين

الضفة الغربية

أريحا



الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يغلق طرقا شمال رام الله والبيرة ويتسبب فى أزمة خانقة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:57 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:00 ص

الاحتلال الإسرائيلى يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:19 ص

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مخيم "عقبة جبر"

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:30 م

قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة "أريحا" بعد يومين من غلقها

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة