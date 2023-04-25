الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين من "أريحا" ويواصل حصارها من عدة جهات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلين فلسطينيين عقب اقتحامها قرية "العوجا" شمال أريحا، بشرق الضفة الغربية المحتلة.



وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين مصطفى أيمن مصطفى جرهود، وهاني محمود نجوم، وكلاهما يبلغان من العمر (17 عامًا).



هذا وقد واصلت سلطات الاحتلال، فرض حواجز عسكرية على مداخل المدينة، من عدة جهات، لليوم الرابع على التوالي.



وأفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق 4 مداخل رئيسة مؤدية إلى المدينة، وكذلك عدد من الطرق الفرعية، وملاحقة السيارات، وتفتيشها.



ويشهد المدخل الشمالي لمدينة أريحا، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجد مكثف لقوات الاحتلال وأزمات سير.