القاهرة الإخبارية: مصريون يعانقون أقاربهم العائدين من السودان

الأمير نصرى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورا لعناق المصريين العائدين من السودان عبر طائرة، وذلك لأقربائهم فى مصر من داخل مطار شرق القاهرة، ومن المتوقع وصول أعداد أخرى من المصريين.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.